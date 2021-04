Indija: Rekordan broj novozaraženih koronavirusom i nestašica kisika u New Delhiju

U Indiji je u ponedjeljak registrovano više od 270.000 novozaraženih koronavirusom što je novi rekord u jednom danu, saopšteno je iz Ministarstva zdravstva, prenosi Anadolu Agency (AA).

Prema posljednjim podacima, u toj zemlji je zabilježeno 273.810 novih slučajeva zaraze, dok je ukupan broj premašio 15 miliona. U posljednja 24 sata u toj azijskoj zemlji od posljedica virusa preminulo je 1.619 osoba.

Indija od prošlog četvrtka bilježi više od 200.000 infekcija dnevno.

Samo je u New Delhiju zabilježeno više od 25.000 slučajeva u protekla 24 sata. To je dovelo do toga da nekoliko gradova najavi blokadu za vikend kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze.

Arvind Kejriwal, član Vlade savezne države Delhi, izjavio je da se porastom broja novozaraženih ta regija suočava s akutnom nestašicom kisika.

Vlada je u nedjelju kasno saopštila da je poduzela niz koraka, uključujući zabranu isporuke kisika u industrijske svrhe od proizvođača i dobavljača, kako bi se zadovoljile potrebe zdravstvenog sistema.

Indija, koja se po broju zaraženih nalazi iza Sjedinjenih Američkih Država (SAD), od 2. aprila bilježi najveći broj slučajeva na dnevnom nivou.

