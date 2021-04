Kanada: Zastupnik William Amos potpuno gol na video sastanku parlamenta

William Amos, koji zastupa kvart Ponteac u Quebecu od 2015. godine za Liberalnu stranku, potpuno gol je ušetao u kadar tijekom online sastanka, a muškost mu je prekrio mobitel koji je držao u ruci, piše Washingtonpost.

Fotografija nagog zastupnika proširila se internetom iako sastanak nije bio otvoren za javnost te su ga pratili jedino članovi parlamenta. Amos se odmah ispričao za ‘nesretnu pogrešku’.

“Snimanje je slučajno pokrenuto dok sam se presvlačio u poslovnu odjeću nakon što sam došao s trčanja. Iskreno se ispričavam mojim kolegama zbog ove nenamjerne distrakcije. Dogodila se pogreška i neće se ponoviti”, objavio je zastupnik.

Liberal MP William Amos flashes the nation by appearing in front of the House of Commons, live, while buck naked. pic.twitter.com/8kcB2gvNV7

