Odrekli se sina u djetinjstvu jer je bio nesnosan: Poslije 23 godine ih vidio kako prose i uradio je ovo

Indijac Ravi Tradešan (26) iz države Utar Pradeš doživio je bliski susret s roditeljima koji su ga se odrekli kad je imao samo tri godine. Taj susret pokazao je pravo lice Ravija i njegovih roditelja.

Ravi je živio u kući sa dvije sestre i bratom, a roditelji su zbog nemaštine bili na ivici opstanka. Pored toga, mnogo su se nervirali oko Ravija tvrdeći da je nesnosno i hiperaktivno dijete koje će ih u djetinjstvu uništiti.

Zato su odlučili da ga daju na usvajanje, iako su brat i sestre danima plakali i molili roditelje da to ne čine.

“Moje najranije sjećanje je bilo kada su me vodili iz kuće. Brat i sestre su vrištali, molili majku da me ne vodi, ali je ona ćutala i jedva je čekala da me se otarasi. Ni ona ni otac nisu imali strpljenja sa mnom. Bio sam drugačiji, ali kad je neko takav u djetinjstvu, treba li ga se onda pošto-poto riješiti zbog malo mira u kući? Djetinjstvo sam proveo u domu za nezbrinutu djecu, a tako sam i krenuo u školu. Roditelje nisam vidio nekoliko godina”, kaže Ravi za portal DNA.

Dodaje da ga je otac nekoliko puta posjećivao između njegove šeste i jedanaeste godine, a onda je prestao.

“Zahvaljujući nekim dobrim ljudima, dobio sam priliku da radim još sa 14-15 godina u nekoj automehaničarskoj radnji. Uvijek su me privlačila kola, pa sam tu brzo napredovao”, kaže momak koji je u posljednje dvije godine uspešan u svom poslu.

Međutim, prije dva mjeseca na ulici rodnog grada sreo je roditelje. Prosili su.

“Nisam mogao da vjerujem. Zastao sam. Pogledao sam ih malo bolje i shvatio da su mi majka i otac. Kako ni sa bratom, a ni sa sestrama nisam bio u kontaktu jer sam živio jako daleko od njih, nisam ni znao šta ih je snašlo da prose. Probao sam da im pomognem. Dao sam im neki novac, odveo u kafić da pojedu nešto. Ispričali su mi da su ih sva djeca napustila i krenula svojim putevima, a da je otac postao alkoholičar, a majka narkomanka. Izgleda ih je sustigla karma za to što su me se odrekli. Kako sam dobro zarađivao, pomogao sam im da se skrase u jednom iznajmljenom stanu, platio unaprijed za godinu dana sve račune i nadam se da im je sada malo bolje. Ako i nije, njihova stvar. Dao sam im šansu da se vrate u život. Ostalo više nije na meni”, rekao je Ravi, prenosi “Objektiv“.

