Nezapamćena oluja protutnjala jugom Amerike: Siloviti vjetar prevrnuo brod, traga se za posadom

Snažni vjetrovi od 120 kilometara na sat prevrnuli su brod nadomak Nju Orleansa, a u toku je velika potraga za posadom, prenosi “Srbija Danas“.

Sumnja se da je na brodu bilo oko 18 ljudi, a Obalska straža je saopštila da je do sada spašeno 6 ljudi.

Na terenu su dva spasilačka tima, a pomažu i brodovi koji su se našli u blizini.

Trees down, power out, heavy rains and winds continue to move through.

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) April 13, 2021