Medicinska sestra ukrala vakcine i pobjegla iz bolnice: Policajci došli da je uhapse, ali su zbog ovoga odustali

Medicinska sestra B.R. iz bolnice u Detroitu, ukrala je pretprošle sedmice više od 200 doza vakcine Moderna, kako bi vakcinisala ljude u svom kraju.

Sestri je doslovno “pukao film” pošto je zbog slabe organizacije i sistema vakcinacije u Detroitu veliki broj starijih sugrađana i dalje u opasnosti.

Ona je ukrala vakcine i napustila prostor bolnice otišavši taksijem u svoj kraj. Potom je narednog dana u svojoj kući sve organizovala kako bi vakcinisala ljude koje poznaje i koji su željeli da prime vakcinu.

Kako ju je prethodne večeri vidjela koleginica, ona ju je i prijavila i policija je došla na adresu sestre. Vidjevši šta radi i koliko je posvećena komšiluku, policajci su u prvi mah bili zbunjeni.

“Nisu znali šta da rade. Prema njihovoj dužnosti, morali su da uhapse sestru, ali ih je ganuo njen čin posvećenosti i želji da što više ljudi sačuva žive i zdrave. Odustali su. Na kraju su uz pomoć još jedne patrole poslije pola sata pregovaranja s njom morali da prekinu ovaj čin humanosti i privedu sestru. Niko nije vakcinisan u njenoj kući, ali su svi ti zainteresovani sugrađani dobili potvrde zdravstvenog sistema grada da će naredne sedmice biti vakcinisani”, rečeno je u policiji Detroita.

Hakim Beri, glavni operativac za vakcinisanje građana Detroita poručio je da je u šoku i da je ljut na sestru.

“Mogla je sve to drugačije da uradi. Da se obrati nama, da zamoli da se na neki drugi način pomogne tim ugroženim starijim ljudima. Krađa vakcina svakako nije bila rješenje za to”, rekao je on.

Prošle sedmice otkriveno je da medicinska sestra nije zvanično dio osoblja bolnice iz koje je ukrala vakcine, već je preko agencije za zapošljavanje u vrijeme epidemije došla tamo da povremeno radi, prenosi “Objektiv“.

