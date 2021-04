Advokat zabranio koleginici da nosi suknju jer izluđuje njega i zatvorenike: Iznenadila ga je reakcijom

Javni branilac Džej Pol Marks iz SAD zaprijetio je saradnici, advokatici Džejmi Pelerin da će je otpustiti ukoliko nastavi da se oblači slobodnije dok dolazi na suđenja, kao i u obližnji zatvor.

Marks je rekao Džejmi da je isuviše privlačna za sve oko sebe i da on ima pravo da je otpusti ako želi.

“Morate da se oblačite što je moguće konzervativnije, ako može da ste zakopčani do grla. Kao časna sestra. Jer, zatvorenici se žale drugim advokatima da ih izluđujete svojom pojavom. Kažu da svi odreda mastu*biraju na vas kad se pojavite tamo”, šokirao je Marks koleginicu ovim.

Džejmi je bila toliko zbunjena njegovim konstatacijama da je bijesno napustila kancelariju i otišla napolje da se smiri.

Potom je u dogovoru sa kolegom riješila da tuži Marksa za se*sualno uznemiravanje i mobing, pošto je okolo pričao o njoj u negativnom, se*sističkom kontekstu.

“Ja sam uvrijeđena i ponižena. Bog mi je dao da izgledam kako izgledam. Znači ako sam ružna, debela i neprivlačna, onda bi bila dobra za Marksa da može mirno da priča sa mnom? To tako ne može”, rekla je Pelerinova.

Marks je dobio tužbu od nje, ali je ostao samouvjeren.

“Neće joj proći ova tužba. Postoje snimci njenog ponašanja i kod mene i u sudnici, pa i u zatvoru. Uvijek se oblačila provokativnije nego što njen posao to podrazumieva. Smješkala se i koketirala je sa svima, pa i sa mnom”, rekao je javni branilac.

Prilikom posljednje posjete jednom osuđenom zatvoreniku i od njega je čula slične konstatacije da svi iza rešetaka maštaju o njoj.

“Rekla sam mu da prekine s tim pričama jer me to vrijeđa. Možda oni misle da su to komplimenti, laskanja, ali to nije ni mjesto, ni vrijeme a ni pravi način da se tako nešto iskaže”, bila je jasna Pelerinova, piše “Objektiv“.

