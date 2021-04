Ana zadavila sestrinog dečka dok je ona spavala: Ujutro otkriveni užasna porodična tajna i povod ubistva

Ana je ubila Džona kako bi svojoj sestri Amandi “oslobodila prostor” da bude sa njihovim ocem, što je ova poslije i uradila, piše “Objektiv“.

Uvrnuta i incestuozna priča potresla je Ameriku. Amanda je bila zaljubljena u Džona sve do momenta kada je priznala da ima osjećanja prema rođenom ocu. Džon je bio u šoku i pokušao je da je razuvjeri i vrati na pravi put, međutim, to se tek nije dopalo Amandinoj sestri Ani.

Ana je smatrala da su Amanda i njihov otac stvoreni jedno za drugo i nije rekla sestri da planira da joj ubije dečka. To se dogodilo jedne noći dok je Amanda spavala. Ana je Džonu ubrizgala injekciju kako bi ga onesposobila a onda ga je pretukla i na kraju – zadavila.

Pošto je spavao u drugoj kući na imanju, Amanda i otac sestara nisu mogli da čuju šta Ana radi Džonu, ali ona im je, sva ponosna, ujutro saopštila da je ubila čovjeka.

Otac sestara bio je presretan, ali je Amanda počela da se brine da će sve biti jako brzo otkriveno. Poslije nekih mjesec dana uslijed straha i griže savjesti Amanda je otišla od kuće. To je dalo prostora Ani da ona pokuša da bude u vezi sa ocem. Ne samo da je pokušaj uspio, već su se nešto kasnije i vjenčali!

Amanda se poslije dva mjeseca predala policiji, koja je uhapsila i Anu ali je ona negirala sve do ove godine da je ubila Džona.

Dotle je trajalo suđenje koje se na opštu radost stanovnika Sjeverne Karoline završilo “adekvatnom kaznom” za Anu Čudheri.

In pleading guilty to killing John McGuire in 2019, Anna Marie Choudhary says she was made to do so by her father and sister, who wed weeks later https://t.co/w6eNXvWcTb

