Za manje od dva mjeseca Portugalci razbili koronu, postali evropsko čudo, a evo i kako

Krajem jaunara iz Portugala su dolazili dramatični apeli za pomoć, bolnice su bile pred kolapsom. Bilježili su tada po 16.000 zaraženih u jednom danu.

Broj zaraženih u Portugalu je sada pao na 28 slučajeva sedmično na 100.000 stanovnika, a krajem januara imali su ih po 878. U manje od dva mjeseca uspjeli su da postanu najbolji u EU, s najmanjim brojem zaraženih, a broj i dalje opada.

Virus se masovno širio za vrijeme Božića i Nove godine, zaraznijom, britanskom varijantom. Vrhunac zaraze dostignut je krajem januara, a sredinom februara portugalske bolnice bile su na rubu kolapsa, njemačka vojska poslala je sanitetski tim na ispomoć u Lisabon.

Danas je Portugal evropsko čudo, piše njemački “Der Spiegel”.

Ali to čudo ne treba pripisati sudbini, nego, kao što je to bio slučaj prije godinu, politici strogog karantina koji je i dalje na snazi, a stanovništvo ga prihvata i sprovodi. Broj zaraženih je dramatično opadao, baš onako kako je rastao od kraja decembra.

Policijski sat proglašen je sredinom februara. Rad od kuće je obvezan, do kraja godine, a na kompaniji je da dokaže da nije u stanju da ga organizuje kako bi dobila pravo na izuzetak. Iz kuće se smije samo iz opravdanih razloga, po hranu, kod doktora ili na posao, uz potvrdu poslodavca. Dozvoljena je i kratka šetnja bez mnogo udaljavanja od kuće.

– Portugal je kratkim zaključavanjem porazio koronavirus. Ključna je bila zabrana izlaska iz kuće u svim teže pogođenim regijama – poručio je zdravstveni ekspert njemačkih socijaldemokrata Karl Lauterbač (Lauterbach) dodavši da je Portugal uzor koji i Njemačka treba da slijedi. prenosi “Avaz“.

