Medicinska sestra Sonja ‘popila’ otkaz nakon što je prijavila načelnika da pijan dolazi na posao

Nekoliko sestara primijetilo je čudno ponašanje načelnika Bruna de Oliveire koji je tokom decembra prošle i januara ove godine dolazio na posao preplićući jezikom.

Niko nije znao o čemu se radi, ali njegovo ponašanje promijenilo se prema zaposlenima, ne i prema pacijentima. Kada je jednog popodneva u hodniku primijetila da načelnik nosi izvjesnu flašicu u kojoj nije voda, a vjerovatno ni sok, Mendešova je reagovala.

Motiv za njene optužbe ležao je u tome što je dva puta tražila povišicu u toku 2020. godine, naročito otkako joj je muž izgubio posao vozača u jednoj firmi, zbog epidemije koronavirusa.

Nadajući se da bi smjena načelnika donijela čitavom odjeljenju, i naročito njoj željenu promjenu, Sonja je prijavila Oliveiru za dolaženje na posao i boravke u smjeni u alkoholisanom stanju.

Ispostavilo se da je Bruno de Oliveira dva mjeseca ranije jedva preživio šlog, poslije kojeg je vukao posljedice, poput problema u hodu i govoru. Flašica pića koju je nosio sa sobom sadržala je eliksire koji su mu pomagali u procesu oporavka.



Sonja Mendeš je uz još dvije koleginice koje su je podržale dobila otkaz i ne samo to – njena priča proširila se do te mjere po Porto Alegreu da sada vjerovatno razmišlja o preseljenju, ako to već nije uradila, jer ovdje za nju više nema nade, prenosi “Republika“.

