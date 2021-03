Recep Tayyip Erdogan: “Pitanje vakcinacije doseglo je opasne razmjere, u blizu 100 zemalja vakcine još nisu dostupne!”

Erdogan je u videoporuci koju je poslao na online sastanku o razvoju nakon Covida-19, koji su organizirali Ujedinjeni narodi (UN), govorio o pandemiji, vakcini i nepravednom pristupu vakcini.

Napomenuo je da je koronavirus pokazao da je sudbina čitavog čovječanstva zajednička pred globalnim problemima te da je Turska od samog početka pandemije pozivala na zajedničku borbu i solidarnost.

Erdogan je podsjetio da je njegova zemlja tokom pandemije pružila podršku i poslala medicinsku pomoć u 157 zemalja i 12 međunarodnih institucija.

“U ovim teškim danima nismo ostavili same svoju braću u Africi. U periodu od 2009. do 2019. godine smo samo za najnerazvijenije zemlje pružili pomoć u iznosu od više od 2,5 milijardi dolara. Covid-19 je još jednom otkrio nejednakost u globalnom sistemu na koji ukazujemo putem svih platformi. Globalna pandemija, koja je čak i najbogatije zemlje zatekla nespremne, uzrokovala je ozbiljne gubitke, posebno u nerazvijenim zemljama. Nepravednost je postala uočljivija tokom pandemije, a pitanje vakcinacije doseglo je opasne razmjere. U približno 100 zemalja vakcine još nisu dostupne. Zabrinjavajuće je da milijarde ljudi nisu došle ni do prve doze, dok postoje zemlje koje su vakcinisale skoro čitavo stanovništvo. Bez pravednog pristupa vakcini, nema kraja pandemije niti ekonomskog oporavka“, kazao je Erdogan.

Istaknuo je da bi zemlje koje posjeduju više vakcina nego što im je potrebno za imunizaciju stanovništva, trebale uručiti višak vakcina zemljama kojima je potrebna pomoć.

