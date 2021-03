Muž ostao bez žene i podizao djecu sam: 45 godina kasnije otkrio im je stravičnu tajnu i srušio se na pod

Australijanac Džefri Adams iz Peninsule 45 godina držao je u sebi najveću i najužasniju tajnu koju jedna osoba može da ima.

Godine 1973. ostao je bez supruge Kolin. Nakon što je rodila drugu kćerku Kaju (imali su već trogodišnju Meri) Kolin se navodno pokupila i u postporođajnoj depresiji presjekla je sa starim načinom života i napustila ih je.

Njena porodica bila je zabrinuta neko vrijeme, ali ju je Džefri uvjerio da je Kolin sigurno negdje na boljem mjestu jer ovdje nisu imali ni novca, ni automobil, ni televizor, ma ništa. Samo kućicu u kojoj su jedva sastavljali kraj s krajem.

Međutim, on je zasukao rukave i hrabro krenuo da sam podiže kćerke. Sve do 2018. godine Džefri je imao sasvim solidan i ijlep život s kćerkama koje su se u međuvremenu odselile, a onda je i on morao u starački dom. Tada je otkrivena istina.

Novi vlasnici kuće prekopavali su dvorište i u njemu su pronašli nečije kosti! Alarmirana je policija, potom i forenzičari i utvrđeno je da su pripadali Kolin Adams. Policajci su posjetili Džefrija u domu i on im je u društvu uplakanih kćerki priznao sve. Čak se od silnog uzbuđenja srušio na pod.

“Kolin je u tom periodu života bila nemoguća. Nemaština ju je dotukla. Stalno mi je prigovarala, ljutila se na sve, tjerala me da ja brinem o djevojčicama. Pomislio sam da ako je to ono što me čeka do kraja života, starenje sa ovakvom osobom bolje da neko od nas odmah napusti ovaj svijet. Mnogo sam volio Meri i Kaju. Možda zaista i više od nje tada. Presjekao sam i udario je ašovom dva puta po glavi. Ubio sam je i zakopao u dvorištu“, priznao je Džefri Adams.

Kćerke ne samo da je doživotno povrijedila očeva tajna već su bile u šoku shvativši da su se cijelog djetinjstva igrale po majčinom grobu u dvorištu.

Džefri Adams je nedavno preminuo. Obolio je od raka u zatvoru. Cimeri kažu da ga je ubila tuga što mu kćerke nikad nisu oprostile ovaj zločin, prenosi “Objektiv“.

