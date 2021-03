Biden se ne namjerava sastajati s Kim Jong Unom

Američki predsjednik Joe Biden ne namjerava se sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom, saopćila je Bijela kuća u ponedjeljak.

Upitana da li bi Bidenov diplomatski pristup Sjevernoj Koreji uključivao “sastajanje s predsjednikom Kim Jong Unom” kao što je to radio bivši predsjednik Donald Trump, glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je da misli “da je njegov pristup sasvim drugačiji, on to trenutno ne namjerava raditi”. prenosi “Fokus“.

Sjeverna Koreja je prošle sedmice lansirala novu vrstu taktičkih balističkih raketa kratkog dometa zbog čega je Washington zatražio okupljanje odbora za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija (UNSC), koji je kritikovao test, javlja Reuters.

Biden je u četvrtak rekao da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za diplomatiju sa Sjevernom Korejom uprkos tome što su izvršeni balistički testovi, ali upozorio je da će Amerika odgovoriti ako dođe do eskalacije odnosa.

Sjeverna Koreja u subotu je poručila da je Bidenova administracija poduzela pogrešan prvi korak i otkrila “duboko ukorijenjeno neprijateljstvo” jer je kritikovala njihove balističke testove za koje kažu da imaju isključivo odbrambene svrhe.

Trump je imao tri sastanka visokog nivoa s Kimom i razmijenili su niz pisama, ali odnosi su kasnije postali hladni, a nuklearno naoružana država poručila je da se neće dalje angažovati ukoliko Sjedinjene Države ne odustanu od svoje neprijateljske politike.

