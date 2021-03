Tragedija na farmi smrti: Sin je našao mrtvu u šupi, probodenu vilama! Suprug je zvao policiju, a onda je otkrivena užasna istina – snimak sa jezivim riječima

Stupanje u brak i dobijanje djece često vode život u novom smjeru. Takva je bila sudbina i Amerikanke Ejmi Malis, majke troje djece, a njen zaokret u životu poslije vjenčanja završio se tragično. Ona je željela da napusti muža, ali se Tod Malis pobrinuo da nikada ne pobjegne iz njegovih kandži i farme svinja kojom je bio opsjednut.

Nakon što su se Ejmi i Tod Malis vjenčali 2004. godine, preselili su se na Todovu farmu svinja u gradu Erlvil u saveznoj državi Ajovi. Imali su troje djece i iako je bila medicinska sestra, Ejmi je odlučila da se odrekne karijere i odlučila je da bude u kući i da joj majčinstvo bude gotovo jedina preokupacija. Takođe, radila je i na suprugovoj farmi koja je dobro poslovala.

Ejmi je voljela selo i sve aktivnosti na otvorenom, a rad na farmi joj nije predstavljao poteškoću. Uživala je u ribolovu, lovu i kampovanju, a prije svega je obožavala svoju djecu i farma je bila zabavno mjesto za odrastanje. Ipak, uprkos naizgled idiličnom životu sa troje djece na koje je bila veoma ponosna, ona je bila nesretna. Kako su godine prolazile i kako su djeca rasla, Ejmi je čeznula za bijegom i promjenom života.

U avgustu 2018. godine, ona je priznala svom bratu da želi da se razvede. Rekla je da će sačekati dok ne pokupe sve usijeve sa farme, a zatim će otići i podnijeti zahtjev za razvod. Brat je počeo da sprema namještaj za njen novi život i planirao je da joj pomogne da nađe novi dom. Ejmi bi poslije razvoda imala pravo na polovinu farme i dva miliona dolara i znala je da će moći da obezbjedi svoju djecu, ali je ipak bila zabrinuta zbog odlaska. Rekla je bratu da će Tod “odlijepiti” ako ode. I nije bila jedina koja je isto mislila.

Prijatelji su je zvali “POT”, skraćeno od “Todov zatvorenik” (prisoner of Todd). Znali su da je Mulis ljubomoran i posesivan. Zahtjevao je od Ejmi da ga obaviještava o svakom pokretu – uključujući i to kada je stigla i napustila lokalni supermarket. Oni su se toliko posvađali da pet mjeseci nisu dijelili krevet. Za Ejmine najmilije postalo je posebno zabrinjavajuće kada su saznali da ima aferu sa Džerijem Frašerom, zaposlenim na farmi, sa kojim se viđala tri mjeseca.

Razmjenjivali su poruke, a prijatelji su se plašili šta bi Tod (43) mogao da učini. Ejmi (39) je rekla svojim prijateljima da je sigurna da će je “ubiti i baciti svinjama” ako sazna da je nevjerna. Na nesreću, Malis je to saznao. U julu je pregledao račun za mobilni telefon i otkrio da je njegova žena poslala enormno veliki broj poruka Džeriju (49). Direktno je pitao suprugu i prijatelja o tome, ali oni su porekli aferu i život se vratio u normalu. Džeri je nastavio da radi na farmi, a Ejmi je ostala usredsređena na napuštanje braka. Tada se dogodila tragedija.

Oko podneva 10. novembra 2018, Malis je pozvao policiju iz svog kamioneta. Rekao je da vozi ka bolnici u Mančesteru koja je bila udaljena 20-ak kilometara od farme. Dodao je kako je njegova supruga teško povrijeđena u nesreći na imanju. Hitna pomoć je poslata i srela je Malisove na pola puta. Bolničari su zatekli Ejmi sa ozbiljnim povredama leđa. Hitno je prebačena u bolnicu, ali oni nisu mogli ništa da urade i proglašena je mrtvom.

Uzdrmani Tod Malis je opisao šta se dogodilo tog dana. Rekao je da je radio u jednom od svinjaca sa svojim 13-godišnjim sinom. Ejmi je nešto prije incidenta imala zdravstvenih problema i nekoliko dana je odmarala jer je imala vrtoglavice. Prema Todovoj priči, nesrećna žena je tog jutra odlučila da izađe napolje, uprkos njegovim upozorenjima da to ne radi i da se vrati u kuću. Ipak, pošto je bila odlučna, zamolio ju je da mu po povratku iz šupe donese nosiljku za mačiće i uputio je gdje treba da ja ostavi.

Kada je Mulis kasnije otkrio da nosiljka nije na mjestu gdje je tražio od Ejmi da ja ostavi, poslao je sina da provjeri šta je s njom. Šokirani tinejdžer pronašao je mamu u pomoćnoj zgradi, nabijenu na vile za kukuruz koje su joj bile zabijene u leđa.

Vile za kukuruz farmeri koriste za branje, imaju oštre zupce koji su zakrivljeni i formiraju udubljenje poput kašike. Tod je ispričao kako je ženi izvadio vilje iz leđa, odnio je do svog kamiona i odjurio u bolnicu, ali bilo je prekasno. Iz njegovog objašnjenja, činilo se kako je Ejmi imala vrtoglavicu i fatalno pala na zube grabulja u tragičnoj nesreći. Ipak, obdukcija je sugerisala drugačije.

Ukupno je bilo šest uboda u Ejminim leđima, a vile su imale samo četiri zuba. Dvije rane su bile pod uglom prema gore, dok su četiri bile prema dole.

Sve to je sugerisalo kako je alat ušao u njeno tijelo najmanje dva puta. Kako bi Ejmi to uopšte uspjela sama da uradi?

Šest dana nakon smrti Malisove, Tod je ponovo saslušan i tada je priznao je da su on i Ejmi imali problema jer je bila nevjerna. Ispričao je kako je otkrio da je imala aferu i 2013. godine i da su to prebrodili, ali da je onda pronašao telefonski račun i saznao da je slala poruke Džeriju. Priznao je kako je to narušilo povjerenje koje je imao u suprugu, dodao je da je njihov brak bio “solidan” i da je vjerovao Ejmi i Džeriju kada su rekli da se ništa ne događa. Nazvao je njihovu vezu “jakom” i insistirao na tome da su se rijetko svađali.

Međutim, inspektori su bili uvjereni da Ejmina pogibija nije bila slučajnost i nesreća. Pregledali su Todov računar i otkrili uznemirujuće pretrage u kojima je koristio fraza poput “ubistva nevjernih žena” i “šta se desilo nevjernim suprugama u astečkim plemenima”. Sve to je pretraživao na internetu još u januaru 2018. godine.

U istoriji pretrage se takođe vidjelo da je četiri dana prije Ejmine pogibije, neko gledao informacije i fotografije o rasporedu vitalnih organa u ljudskom tijelu. Tod je porekao da je to učino on. Uprkos njegovoj priči o dobrim odnosima u braku poslije sumnje u nevjerstvo sa Džerijem, postojale su i poruke koje je Ejmi poslala prijateljici i u kojima je pisalo “ovdje je još uvijek veoma napeto, ni u šta više nisam sigurna”.

Druga prijateljica rekla je da je razgovarala sa Ejmi nekoliko nedjelja prije tragedije i da joj je tada rekla kako se plaši da je Malis ne ubije. Pričala je o šumi u blizini farme koju su ona i Tod nešto ranije kupili i upozorila je prijateljicu da potraže njeno tijelo u tom područje ako nestane.

U februaru 2019. godine Tod Malis je uhapšen i optužen za ubistvo supruge. Zadržan je uz kauciju od pet miliona dolara. Tužilaštvo je na suđenju reklo kako je on godinama razmišljao o Ejminom ubistvu, još 2013. kada je navodno imala prvu aferu. Dodali su kako je čekao pogodnu situacijuda da bi za sve imao vjerodostojan izgovor, a njeni zdravstveni problemi i nesvjestice su bili pogodni da budu “razlog” da se spotakne i nabije na vile. Kao motiv za zločin naveli su da Tod nije bio voljan da pusti Ejmi da se razvede i ode sa novcem i udjelom na polovinu farme, a nesreća je bila savršeno pokriće.

– Nadao se da će ga ljudi žaliti i da niko neće postavljati pitanja. Bavljenje poljoprivredom za njega znači sve. Uložio je svoj život u tu farmu. Optuženi je morao da pronađe način da je zadrži – opisao je tužilac.

Forenzičari su rekli da povrede nisu mogle biti uzrokovane nesrećnim slučajem. Ejmi je nabodena vilama “najmanje dva puta, a moguće i tri”. Bilo je i povreda na licu, rukama i koljenima.

Malisov sin, koji je otkrio majčino tijelo, u početku je rekao policiji da je tog dana od oca bio odvojen manje od dva minuta, ali je potom priznao da nije mogao tačno da potvrdi koliko mu dugo otac nije bio na vidiku.

Džeri Frašer je svjedočio i priznao je kako je imao se*sualnu vezu sa Ejmi. Na sudu je rekao da se ona previše plašila supruga.

– Znam da nije bila srećna. Rekla je da se tamo osjeća kao rob ili talac – ispričao je Frašer na svjedočenju i dodao je kako je Ejmi želela da napusti muža, ali da se plašila da će “nestati” ako on sazna za aferu.

Džeri se sjetio i kako ga je Tod suočio sa dokazima o prepisci sa Ejmi – bilo ih je preko 100. Frašer je odgovorio da su u SMS porukama pisali o poljoprivrednim djelatnostima, a Tod mu je tada izgledao kao da je zadovoljan odgovorom.

– Zamolio nas je da prestanemo sa SMS prepiskom i mi smo to učinili – naveo je Frašer i dodao kako je upozorio Ejmi da treba da uspore sa vezom, ali da su se viđali sve do nedjelje njene smrti.

Tužilaštvo je pustilo snimak poziva policije koji je Malis uputio na putu do bolnice. Oni su tvrdili da se na snimku moglo razaznati kako je Tod u svom kamionetu šapnuo: “Idi dovraga k**vo nevjerna!”

Odbrana je poricila da je moguće utvrditi da li je Tod izrekao te riječi zbog buke i teškog disanja tokom poziva. Odbrana nije poricala kako je Ejmi ubijena, ali je insistirala da Malis nije ubica. Toga dana nije bilo dokaza da je iko drugi bio na farmi.

Nakon šestodnevnog suđenja, Malis je prvostepenom presudom proglašen krivim za ubistvo. Osuđen je na doživotni zatvor bez šanse za uslovni otpust. On se u septembru žalio na osuđujuću presudu i zatražio novo suđenje, prenosi “Srbija Danas“.

