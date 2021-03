“On me je preporodio” – Otkrivena tajna veza direktorice i učenika, a za sve je kriva jedna poruka

Dojučerašnja direktorica srednje škole Lokport u Luizijani uhapšena je poslije otkrivanja se*sualne veze sa šesnaestogodišnjim đakom.

Ešli Lendri (44) zbližila se sa učenikom tokom epidemije koronavirusa, pošto su bili komšije i pomagala mu je da ostane “u toku” sa gradivom, pošto je bila i vanredna profesorka istorije.

Direktorka je počela da dolazi kod učenika kući kad su mu oba roditelja bila na poslu i tako su nekoliko puta spavali u njegovoj sobi. On se, kako je Ešli rekla u policiji, osjećao važan što je baš s njom napravio tako krupan korak u privatnom životu.

“Značila sam mu, ali i on meni. Preporodio me je. Ne znam kako bih izgurala cijelu ovu situaciju da mi on nije bio tu. Od supruga sam odavno digla ruke, morala sam nekako da opstanem na površini, ako me razumijete”, rekla je direktorka Lendri u policijskoj stanici.

Ko zna da li bi njihova tajna veza bila otkrivena, pošto su je vješto skrivali od očiju javnosti, da roditelji momka nisu primijetili čudne i kasne poruke koje dobija od nje.

Mislili su da se zaljubio u neku vršnjakinju, ali on je uporno sve negirao i postao je dosta nervozan i nestrpljiv u kući. Jedne večeri majka je uzela telefon i pogledala s kim je na vezi.

“Nedostaješ mi, želim da me j…. sutra najmanje dva sata”, pisalo je u poruci koju je imao učenik u telefonu i koja je njoj bila znak da reaguje ODMAH.

Majka je tada otkrila i niz drugih pe*verznih poruka od direktorke kao i tri njene go*išave slike. Ešli Lendri puštena je uz kauciju od 25.000 dolara da se brani sa slobode do suđenja, prenosi TV stanica WWL iz Luizijane.

Iz škole su poručili da će i oni napraviti malu istragu da vide da li je slučajno još neko bio upleten u ovu neprihvatljivu vezu direktorke i učenika, prenosi “Objektiv“.

