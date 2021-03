Australka okončala karijeru zbog teško bolesnog momka, on je zaprosio na oproštaju

Ova igračica je nastupala za ekipu Melbourne Cityja i ove sedmice objavila je da će zbog svog momka završiti karijeru jer mu želi pomoći u teškom periodu koji ga očekuje.

Prema pisanju tamošnjih medija, njenom momku Mattu Stonhamu dijagnosticiran je rak mozga.

U svojoj posljednjoj utakmici Dobson je uspjela postići gol u pobjedi od 2:1 protiv Perth Gloryja, a vrhunac noći desio se tokom pobjedničkog slavlja nakon utakmice. prenosi “Klix“.

Naime, tada je njen momak sišao na teren, kleknuo na koljeno i zaprosio je, a vidno oduševljenja Dobson na kraju je prihvatila da se uda za Matta.

“Ovo je veće od sporta. On je moj svijet”, rekla je Dobson.

Rhali Dobson is retiring aged 28 to help her partner battle brain cancer. He proposed to her immediately after her final game, on the pitch. ❤️

pic.twitter.com/896HiVYMcz

— SPORTbible (@sportbible) March 25, 2021