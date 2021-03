Ovo je napadač koji je ubio 10 ljudi u SAD-u, Objavljena imena svih žrtava

Vlasti su također identificirale i preostalih devet žrtava, nakon što je prethodno objavljeno da je među ubijenima 51-godišnji policajac Eric Talley.

Objavljena imena svih žrtava

“Žrtve su bile stare od 20 do 65 godina”, rekla je šefica lokalne policije Maris Herold.

Objavljena su imena svih žrtava:

Denny Strong (20), Neven Stanišić (23), Rikki Olds (25), Tralona Bartkowiak (49), Suzanne Fountain (59), Teri Leiker (51), Eric Talley (51), Kevin Mahoney (61), Lynn Murray (62) i Jody Waters (65)

Jedna od žrtava je i 25-godišnja djelatnica trgovine

New York Post je objavio kako je jedna od žrtava 25-godišnja zaposlenica supermarketa Rikki Olds. To im je potvrdila njezina baka Jeanette Olds.

“Voljela je svoj posao, to ju je vjerojatno ubilo”, rekla je Jeanette.

“Uživala je raditi s ljudima. Uvijek je pazila na druge i razmišljala o drugima umjesto o sebi”, dodala je baka koja zbog pandemije koronavirusa dugo nije vidjela svoju unuku. No, Jeanette je nedavno primila drugu dozu cjepiva te je očekivala da će uskoro vidjeti svoju unuku. prenosi “Index“.

“Zvala me je u nedjelju da mi čestita rođendan i rekla mi je da me voli”, rekla je shrvana baka.

Osumnjičenik je ranjen i trenutno se nalazi na liječenju u bolnici, a danas bi trebao biti prebačen u okružni zatvor, rekao je okružni državni odvjetnik Bouldera Michael Dougherty.

Istražitelji još ne znaju zašto je napadač počeo pucati unutar trgovine, dodao je Dougherty. Rekao je da je istraga u ranoj fazi, ali da detektivi vjeruju da je osumnjičenik bio jedini napadač.

Policijski izvor rekao je za Associated Press da je napadač bio naoružan laganom poluautomatskom puškom AR-15.

Motiv još nije poznat

Kad je napadač počeo pucati, prestravljeni kupci i zaposlenici počeli su bježati preko trgovine, dok su brojne policijske ekipe počele stizati na mjesto događaja, udaljeno oko tri kilometra od kampusa Sveučilišta Colorado. Osumnjičeni muškarac, koji je otvorio vatru na trgovinu, uhićen je, objavila je ranije policija, navevši da nije poznat motiv nasilja do kojeg je došlo jučer oko 14:30 po lokalnom vremenu.

Videosnimke s mjesta događaja koje su emitirale lokalne televizijske postaje prikazale su bradatog muškarca u boksericama kojeg u lisicama odvode iz trgovine i ubacuju u vozilo Hitne pomoći. Prema tim snimkama čini se da je osumnjičeni imao krvavu nogu.

To je druga masovna pucnjava u SAD-u u posljednjih tjedan dana, nakon pucnjave u lokalnim salonima za masažu u Atlanti u kojoj je prošlog utorka ubijeno osmero ljudi, među kojima šest žena azijskog podrijetla.

This is the Boulder shooter: 21-year-old Ahmad Al Aliwi Alissa, whose brother said he was deeply disturbed.https://t.co/OagxXh0Z4N pic.twitter.com/33QyXYdvPn

— BeachPretzel (@BeachPretzel2) March 23, 2021