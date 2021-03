Jens Stoltenberg: Naravno da je Putin odgovoran za agresivno ponašanje Rusije

Uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a, Stoltenberg je danas komentirao i nedavnu izjavu američkog predsjednika Joea Bidena koji je ruskog kolegu Putina nazvao ubicom i zaprijetio mu da će platiti cijenu miješanja u američke izbore.

“Primjetan je agresivni stav prema susjedima, uključujući Gruziju i Ukrajinu. Tu su i miješanja u unutrašnja pitanja NATO članica i pritisci na opoziciju u Rusiji. I nije to sve. Naravno da je za državnu politiku odgovoran ruski predsjednik Vladimir Putin. Vidimo model agresivnog pristupa, uključujući i pokušaje ubistava opozicionara. U NATO-u smo posebno zabrinuti vijestima da je Rusija ponudila nagrade za ubijanje naših vojnika u Afganistanu. To nije prihvatljivo ponašanje. Mi ćemo nastaviti biti čvrsti i jaki, a nastavit ćemo i paralelno jačanje naših odbrambenih kapaciteta i kanala diplomatskog dijaloga“, kazao je Stoltenberg.

Ukazujući na izuzetno važnu ulogu NATO-a u očuvanju sigurnosti u Evropi, Stoltenberg je kazao da je tu činjenicu prihvatila i Evropska unija.

Skoro 90 posto populacije Evropske unije je ujedno i populacija NATO-a, a Stoltenberg je kazao da EU čini svega 20 posto budžeta NATO-a.

“To jeste djelomično pitanje finansija, ali tu je i geografski faktor. Island na sjeveru, Turska na jugu i Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Kanada na zapadu graniče s EU-om. Sve te zemlje su od ključne važnosti za zaštitu i odbranu Evrope“, poručio je Stoltenberg.

On je upozorio da bi bilo kakvo narušavanje transatlantskih veza značilo i slabljenje NATO-a, te dodao da bi to istodobno dovelo i do podjele Evrope.

Predstojeći sastanak šefova diplomacije članica NATO-a uvertira je za samit lidera te organizacije koji će se ove godine održati u Briselu, a Stoltenberg je kazao da glavne izazove pred NATO-om predstavljaju destabilizirajuće aktivnosti Rusije, rast Kine, klimatske promjene, prijetnja terorizma, razvijeni cyber napadi i opasne tehnologije.

Jedna od tema sastanaka će biti i sporazum koji je SAD postigao sa talibanskim pokretom, a koji predviđa da se strane oružane snage iz Afganistana povuku do maja.

“Trenutno su u Afganistanu sve opcije na stolu. Sigurnosna situacija u toj zemlji je teška. Učinit ćemo sve potrebno da zaštitimo naše vojnike“, poručio je Stolenberg.

Facebook komentari