Tvorci Pfizerove vakcine protiv COVID-a: Počinjemo raditi na cjepivu protiv raka

Razvoj cjepiva koje sprječava rak zapravo je i bio njen prvotni cilj za BioNTech, rekla je za Associated Press. No sada, nakon zapanjujućeg uspjeha kompanije i priljeva novca od COVID cjepiva, ona kaže da je i to napokon izvediv projekt koji treba nastaviti i ostvariti.

Poput cjepiva protiv koronavirusa, BioNTech radi na cjepivima protiv raka koja koriste mRNA kako bi imunološki sistem osobe “naučio” kako uočiti, ciljati i ubiti kancerogene tumore, piše AP.

“Imamo nekoliko različitih cjepiva protiv raka koja se temelje na mRNA”, rekla je Türeci.

Ipak, ona nije sigurna kada bi takvo cjepivo moglo biti spremno, a posebno kada bi stvarno bilo dostupno za upotrebu.

“To je vrlo teško predvidjeti u inovativnom razvoju”, rekla je za AP. “Ali očekujemo da ćemo u roku od nekoliko godina imati svoja cjepiva protiv raka.”

Ali to ne čudi – put od razvoja do ispitivanja, provjere valjanosti i distribucije novog cjepiva dug je i naporan. No, Türeci je sugerirala da je BioNTech dobro opremljen za rješavanje tog zadatka nakon drastično ubrzanog procesa rada s Pfizerom na cjepivu COVID-19.

“Isplati se donositi hrabre odluke i vjerovati da ćete, ako imate izvanredan tim, moći riješiti svaki problem i prepreku koja vam se nađe na putu u stvarnom vremenu”, zaključila je naučnica. prenosi 2Radiosarajevo“.

