Gates: Da nisam na vakcine potrošio dvije milijarde bilo bi još gore

Primajući čestitke za prvo mjesto na ljestvici bestselera The New York Timesa za knjigu How to Avoid a Climate Disaster (Kako izbjeći klimatsku katastrofu), njegovo alarmantno, ali i neobično optimistično djelo o našoj globalnoj ekološkoj krizi, Bill Gates je napomenuo da se knjiga na toj poziciji drži već tri sedmice “To je dobro za knjigu o klimi.”

No uspjeh ne čudi. Malo ljudi ima Gatesov autoritet jer je priznati stručnjak ne samo za tehnologiju i poslovanje već i za drukčije teme poput globalnog zdravstva i energije, što je rezultat njegovog rada u Fondaciji Billa i Melinde Gates.

Spremao se svoj ekološki priručnik objaviti još prije godinu dana, ali se suzdržao jer se kao i ostatak svijeta usredotočio na drugi veliki problem – COVID-19. Nismo ga još riješili, ali klima neće čekati. Očito je da se mnogi kupci njegove knjige slažu s tim, piše Wired, a prenosi Index.hr.

Gatesova je knjiga djelomično jadikovka, a djelomično slavljeničko djelo. Sistemski pristupa klimatskoj krizi, obrađujući je po različitim industrijama koje generiraju najviše emisija. Ni kravlji prdež nije izostavljen.

Rješenje postavlja u okvirima onoga što naziva zelenim premijama – razlikama u troškovima između proizvoda i usluga koji ne emitiraju stakleničke plinove u usporedbi s jeftinijim CO2 zagađivačima o kojima trenutno ovisimo. Doznajemo iznenađujuće činjenice, poput one da je cement gori od klimatizacije.

Istaknuo je i paradoks da naša ogromna potrošnja energije nije sama po sebi štetna, jeftina energija, pa čak i krčenje šuma poboljšalo je živote najsiromašnijima na Zemlji. Naravno, zbog toga je klimatsku katastrofu teže izbjeći.

Ipak, Gates smatra da se to može postići i to inovacijama. Bit će potrebni deseci inovacija u različitim poljima, nadamo se uz podršku vlade, da bi se smanjile ili eliminirale zelene premije i kako bismo sadašnju 51 milijardu tona stakleničkih plinova koji se ispuste svake godine smanjili na nulu.

