Iz WHO-a tvrde da su otkrili izvor pandemije koronavirusa

WHO je, podsjetimo, u januaru krenula u opsežnu istragu kako bi se otkrio izvor pandemije, a sada kažu da su to farme divljih životinja.

Mnoge od tih farmi locirane su u provinciji Junan. Odatle su divlje životinje nabavljali preprodavci sa Huanan pijace morskih plodova u Wuhanu. Upravo odande potiču prvi otkriveni slučajevi COVID-19 iz prošle godine, piše Zena.blic.rs.

Peter Daszak, ekolog iz WHO tima je za site NPR ispričao svoje iskustvo u ovoj misiji potrage za izvorom pandemije i tom prilikom rekao da su neke od tih divljih životinja mogle da budu inficirane virusom SARS-CoV-2, a da su virus pokupile od šišmiša koji su u Junanu brojni

WHO će u narednim nedjeljama objaviti detaljan izvještaj o svojim otkrićima. Misija je, podsjetimo, krenula u januaru, nakon niza teorija zavjere koje su se širile svijetom. Jedna od njih bila je da je virus nekako “pobegao” iz laboratorije u Wuhanu, a WHO je prošlog mjeseca isključila taj scenario, uz objašnjenje da nema nikakvih dokaza za to.

Naučnici se slažu da je virus cirkulisao u šišmišima i potom “skočio” na ljude preko posrednika, najvjerovatnije upravo divljih životinja koje su se prodavale na pijaci.

Te farme divljih životinja deo su projekta koji podstiče kineska vlada proteklih 20 godina, kako bi se ruralnoj populaciji pomoglo da se izvuče iz siromaštva i nestašice hrane

Februara 2020. godine Kina je zatvorila te pijace jer je kineska vlada zaključila da su upravo pijace dio lanca prenosa virusa sa šišmiša na ljude. Tako su svi prodavci i farmeri od vlade dobili detaljne instrukcije kako da ubiju i spale životinje kako se bolest ne bi dalje širila.

