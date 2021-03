Marko došao kod učenice da je podučava, pa je dirao pred majkom: Zbog njene reakcije ostao je bez riječi

Profesor francuskog jezika u Everglejdsu Marko Leferti (37) izgubio je ne samo učenicu i dodatnu zaradu, već i posao u školi zbog nepristojnog ponašanja i se*sualnog uznemiravanja.

Lefertija je angažovala majka 16-godišnje učenice koja je željela da usavrši francuski jezik zbog plana da studira u toj zemlji. Leferti je prvi put po dolasku kući kod učenice bio, prema tvrdnjama majke Angeline, veoma pristojan i kulturan, ali već narednog puta dešavale su se čudne stvari.

“Počeo je da je pipa. Prvo po licu, kada bi izgovarala neke riječi. Navodno bi joj pridržavao bradu, krivio je, da pokaže kako Francuzi govore. Onda je tražio da ustane i pokaže mu ima li pravu kičmu, pa bi je ispravljao jer tamo ljudi hodaju prefinjeno i ponašaju se kulturnije nego u SAD. Na kraju je počeo da joj daje komplimente da je lijepa i slatka. Sljedećeg puta prešao je sve granice“, rekla je majka djevojčice za lokalne medije.

Leferti je došao obučen kao da je krenuo na recimo, košarkaški trening, u trenerci i patikama. Od početka je pričao sa djevojčicom kao da flertuju.

“Otišla sam u kuhinju da ga poslužim kafom i kolačima. Kada sam to ostavila na stolu, naivno sam otišla u sobu. Poslije nekoliko minuta izašla sam da vidim šta rade i samo što se nisam onesvijestila. Marko ju je masirao po leđima i govorio joj je da miriše predivno. Tu sam mu prišla, odvela ga u drugu prostoriju i pitala ga šta to radi. Rekla sam mu da je pretjerao i da umjesto da pokušava da zavede starije žene koje su slobodne, cilja maloljetnice. Pritom sam mu rekla da dobro izgleda i da neće sa starijim ženama imati problem da ih osvoji, a on je krenuo da mene poljubi! Tu sam mu lupila šamar. On se tobože uvrijedio i opsovao me. Potom sam riješila da ga prijavim u školi, a i policiji”, ispričala je Angelina.

Marko Leferti dobio je posljednju opomenu pred upisivanje u registar pedofila, pošto je majka djevojčice u posljednjem trenutku odustala od optužbe za se*sualno uznemiravanje.

“Čula sam da je dobio otkaz u školi i to mi je bilo dovoljno. Kao i podatak da će sada biti na ‘radaru’ policije”, dodala je majka, prenosi “Objektiv“.

