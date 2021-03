Britanci bijesni zbog intervjua: ‘Ovo je sramotna izdaja kraljice’

Princ Harry (36) i Meghan Markle (39) zaintrigirali su svijet nakon dugoočekivanog intervjua koji su dali voditeljici Oprah Winfrey (67). Odjeknuo je u cijelom svijetu, no u Velikoj Britaniji izazvali su najveće reakcije.

Neki su se toliko naljutili te traže da se paru ukinu titule. Tvrde kako su pokazali veliko nepoštovanje prema kraljici Elizabeti (94). Između ostalih, oglasio se britanski voditelj Pierce Morgan (55), koji je Meghan i Harryja često kritizirao.

– Ovaj je intervju sramotna izdaja kraljice i kraljevske obitelji. Očekivao sam ovakvo opako i destruktivno sebično ponašanje od Meghan Markle, ali da joj Harry dopušta da ovako govori o njegovoj obitelji i monarhiji je sramotno – napisao je Morgan na Twitteru pa dodao:

This interview is an absolutely disgraceful betrayal of the Queen and the Royal Family. I expect all this vile destructive self-serving nonsense from Meghan Markle – but for Harry to let her take down his family and the Monarchy like this is shameful. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/F2QDxELSsr

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021