Potres od 8.1 kod Novog Zelanda, ljudi u brdima dok ne prođe opasnost od tsunamija

Potresu magnitude 8.1, u kojem izgleda nije bilo žrtava, prethodila su dva potresa od 7.4 i 6.9 po Richteru na istom području. Zahvatio je regiju tisuću kilometra od novozelandske obale u 8:28 sati po lokalnom vremenu, prema američkom opservatoriju USGS.

Centar za uzbunjivanje na tsunami u Tihom oceanu je upozorio na potencijalno opasne valove na Novom Zelandu, Tongi, Samoi, Cookovim otocima, Fijiju kao i u Wallisu i Futuni.

AMERICAN SAMOA: Earthquake measuring 8.0 in the Kermadec Islands region. A TSUNAMI WARNING is now in effect for American Samoa. (Source: PTWC)

— U.S. Emergency Alert (@ENSAlerts) March 4, 2021

Potres je bio oko 20:30 sati po našem vremenu. Epicentar mu je bio sjeverno od Novog Zelanda, na dubini od 10 km, pored otoka Rangitāhua. Ovi otoci pripadaju Novom Zelandu, a nalaze se gotovo 2000 kilometara jugozapadno od Samoe i preko 6800 kilometara od Havaja.

Upozorenje za tsunami izdano je i za sjeveroistočnu obalu Novog Zelanda, a civilna zaštita naredila je stanovnicima da se “smjesta presele na najbliže uzvisine ili što dalje u unutrašnjost”.

Ministrica za krizne situacije Kiri Allan se obratila naciji nešto prije podne po lokalnom vremenu te pohvalila reakciju građana. Uputila ih je da ostanu na povišenom terenu dok ne prođe opasnost od tsunamija.

“Situacija je dinamična te se i dalje razvija”, rekla je Allan.

Valove se može očekivati tijekom idućih nekoliko sati, rečeno je na konferenciji.

Inače, današnji potres je najjači još od kolovoza 2018. godine, kada je u Pacifiku zabilježen potres magnitude 8.2. Potresi jači od magnitude 8 u prosjeku se događaju jednom ili dva puta godišnje.

TSUNAMI WARNING: Areas that need to evacuate are indicated on this map. Evacuate these areas even if you did not feel the earthquake. DO NOT WAIT. A damaging tsunami is possible. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/bnEgZy8ikF

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021

Jak potres i par sati ranije, bilo izdano upozorenje za tsunami

Četiri sata ranije Novi Zeland je pogodio još jedan snažan potres snage 7.2 po Richteru. Do potresa je došlo rano ujutro po lokalnom vremenu, u 2:27 u noći s četvrtka na petak.

Epicentar potresa je bio 294 kilometra istočno od mjesta Tauranga i 181 kilometar sjeveroistočno od Gisbornea. Riječ je o lokaciji u Tihom oceanu, sjeveroistočno od novozelandskog Sjevernog otoka.

Nakon ovog potresa je bilo proglašena uzbuna zbog opasnosti od tsunamija, ali je nakon nekoliko sati proglašen kraj opasnosti.

Facebook komentari