Najmanje osmoro ljudi izbodeno u Švedskoj, sumnja se na teroristički napad

Svjetski mediji prenose da postoje sumnje da se, prema prvim informacijama, radi o terorističkom napadu.

Policija je rekla da je osumnjičeni za napad mladić star oko 20 godina. On je, piše Dejli mejl, oko 15 sati počeo da ubada ljude. Policajci su ga upucali tokom hapšenja, saopštila je portparolka policije Anđelika Israelson Silfver.

#BREAKING Eight people wounded in stabbing attack in #Vetlanda, #Sweden. Police say it was a terror attack pic.twitter.com/GnMoGPiSYX

