Trump se vraća: “Platit će mi svi oni koji su me izdali! U zapaljivom govoru napao Bidena i optužio ga za veze s ‘kineskim virusom'”

Bivši predsjednik Amerike Donald Tramp etiketirao je izdajnike iz redova svoje stranke, najavio da će se opet boriti za čelo SAD 2024, ali i ozbiljno nagrdio aktuelnog lidera Bajdena.

Donedavni američki lider Donald Tramp održao je svoj prvi skup nakon što je sredinom januara napustio Bijelu kuću i na konferenciji Konzervativne političke akcije (CPAC) u Orlandu, Florida, najavio veliki povratak na čelo SAD 2024, optužvši, pritom, još jednom svog protivnika na izborima 2020. Džo Bajdena da je lažirao glasanje i na prevaru postao predsjednik.

Bivši šef Bijele kuće je, takođe, najavio i osvetu, istakavši kako će mu platiti svi oni koji su ga izdali, poimence nabrojavši svih 17 republikanaca iz Predstavničkog doma i iz Senata, koji su na suđenju povodom optužbi da je Tramp organizovao upad demonstranata u Kapitol Hil 6. januara, glasali za to da on bude osuđen.

– Svi oni će letjeti iz stranke – poručio je Tramp odlučno, a zatim negirao spekulacije da on namjerava da oformi novu političku partiju i kao njen kandidat izađe na izbore za tri godine.

– Nećemo to uraditi! Mi imamo republikansku stranku. Zar ne bi to bilo brilijantno za naše protivnike? Oni bi baš to željeli, da mi oformimo novu stranku, pocijepamo glasove i tako nikad ne pobijedimo. Zato za to nismo zainteresovani – naglasio je on.

Tramp se zatim ustrijemio na aktuelnog predsjednika SAD, istakavši kako je prvi mjesec njegovog predsjednikovanja najgori u modernoj američkoj istoriji.

– Taj čovjek se obrukao. Za kratkih mjesec dana stiglo se od Amerike broj jedan do Amerike na posljednjem mjestu. Em je pokrao izbore, em je iskoristio kineski virus (prim. aut. koronavirus) da promijeni pravila glasanja i tako poslije lažira rezultate – istakao je čuveni republikanac nazvavši ponovo kovid-19 kineskim virusom iako ga je međunarodna zajednica mnogo puta kritikovala zbog toga.

Govor je trajao čak 90 minuta i za to vrijeme je Tramp optužio i Američki vrhovni sud da je napravio stravičan propust jer nije reagovao ni na jedan prigovor koji je Trampov tim podnio kada su u pitanju rezultati glasanja u 20 saveznih država SAD.

– Zato ćemo se mi vratiti i ponovo zauzeti Predstavnički dom i Senat, a republikanski kandidat će sjesti u Bijelu kuću. Ko li će to biti? Da li možda znate – sugestivno je pitao Tramp sve okupljenje uz širok osmijeh, aludirajući, naime, na samog sebe.

– Ko, ko, ko, ko bi to mogao da bude – nastavio je on i izazvao gromoglasan aplauz i smijeh.

Tramp je, takođe, zahtjevao da Bajden otvori škole širom zemlje, optužujući ga za lojalnost sindikatu nastavnika i napao predloženi paket pomoći pogođenima pandemijom u iznosu od 1,9 hiljada milijardi dolara, navodeći da će veliko parče “otići demokratskim gradovima sa lošom upravom.”

Inače, CPAC je jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja konzervativaca i održava se u momentu kada se odlučuje kuda će ići Republikanska stranka – da li će se distancirati od bivšeg predsjednika ili ostaje uz njega, piše “Tanjug”.

