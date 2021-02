POSLJEDNJI TRENUCI ŽIVOTA TRUDNICE KOJU JE MUŽ GURNUO SA LITICE: ISPLIVAO SNIMAK TRAGEDIJE

Hasan, koji odbija da prizna krivicu i govori da je riječ o nezgodi, sumnjiči se da je svoju suprugu gurnuo pošto su napravili čitav niz zajedničkih fotografija na stijeni iznad litice.

Pretpostavlja se da je motiv novac od životnog osiguranja.

Asal je navodno svoju 8 godina mlađu suprugu, koja je bila u sedmom mjesecu trudnoće gurnuo sa stijene u junu 2018. I majka i beba su poginuli na mjestu.

Asal je tvrdio da je riječ o nesreći, ali je pažnju tužilaštva privuklo to što je on požurio da uzme novac osiguranja odmah po tragediji.

Brat nesretne žene, Naim, je izjavio kako je ponašanje njegovog zeta poslije nesreće bilo vrlo čudno.

Kada smo otišli do mrtvačnice, ja i moja porodica smo bili skrhani tugom. On nije pokazivao nikakav znak tuge. Čak nije ni lično otišao po tijelo moje sestre – sjedio je napolju, u kolima.

On je dodao kako je njegova sestra uvijek bila protiv uzimanja zajmova, ali se poslije njene smrti otkirlo da su na njeno ime uzeta čak tri zajma.

Aisal se brani kako je on zainteresovan za ekstremne sportove i kako mu se činila kao dobra ideja da ima osiguranje, ali i da se njegova supruga osigura.

Interesujem se za ekstremne sportove od 2014. Skakanje iz padobrana, bandži džamping skokovi, rafting… Zato sam osigurao život i prije nego što sam se oženio.

On odbija da prizna krivicu i tvrdi da se radi o nesretnom slučaju.

Slikali smo se, moja žena je stavila telefon u svoj ranac. Ona mi je onda tražila da joj opet dam telefon. Otišao sam da ga uzmem i čuo je kako vrišti. Nisam gurnuo svoju ženu, sama je pala sa stene.

Na snimku koji je policija objavila Aisal drži ženu za ruku dok se penju preko stijena kako bi imali bolji pogled prema Egejskom moru stotinama metara ispod.

Video pogledajte OVDJE.

Nekoliko minuta kasnije tvrdi se da ju je gurnuo sa litice.

Turista koji je snimao snimak tvrdio je da je vidio Aisala kako se čudno ponaša.

U optužnici pripremljenoj za krivično djelo “namjerno ubistvo” protiv muža, navodi se da je “planirao ubistvo svoje žene tako što je u njeno ime prvo sklopio lično osiguranje od nezgode sa garancijom od 400.000 turskih lira (40.865 funti) i gdje je jedini korisnik bio on sam ‘.

Tužioci su tvrdili da je jedini razlog zbog kojeg su tri sata sjedeli na litici bio taj što je mogao da bude siguran da nikoga nema u blizini.

