Starica pala u dvorištu, a poštar joj odbio pomoći – Pronašli je kako plače u snijegu

Snimka na kojoj se vidi kako poštar odbija pomoći umirovljenici koja se poskliznula i pala, izazvala je oštre osude britanske javnosti. Tvrtka Royal Mail pokrenula je istragu, a zaposlenika je suspendirala dok traje istraga.

– Ne mogu pomoći, premoren sam, apsolutno premoren – rekao je 51-godišnji poštar, savjetujući joj da bi trebala nositi papuče. Nakon toga je otišao i ostavio gospođu da leži na tlu.

Moment 'knackered' Royal Mail postman LEAVES pensioner lying in the snow https://t.co/qTnLSKB72t via @MailOnline pic.twitter.com/Z8mCGGqq2Z

— Talya Varga (@TalyaVarga) February 12, 2021