Autobus sletio u kanal, poginulo najmanje 39 osoba

Najmanje 39 osobe su poginule, a desetine su nestale kada je autobus sletio sa puta u kanal u Indiji.

U trenutku nesreće autobus se kretao iz grada Sidi u selo Satna u indijskoj državi Madhya Pradesh. Operacija spasavanja je u toku. Autobus sa 54 putnika sletio je u kanal dubine oko 10 metara nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Prema iskazima mještana, nesreća se dogodila jutros oko 7.00 sati.

Mještani obližnjeg sela došli su da pomognu ljudima zarobljenim u autobusu. Autobus sa 32 tijela uklonjen je dizalicom, ali mnogi putnici se vode kao nestali. Glavni ministar države Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan izrazio je tugu i žaljenje zbog gubitka života.

On je najavio odštetu porodicama žrtava od 6.870 dolara.

Madhya Pradesh: At least 30 people killed when a bus carrying around 54 passengers fell into a canal in #Sidhi. 7 people rescued so far by SDRF, Search underway for rest of the passengers. pic.twitter.com/dl1kMthqIG

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 16, 2021