Otišla sam usred noći u sobu da vidim šta mi radi kćerka nekoliko sati kasnije, desilo se nešto jezivo

Majka je vidjela kako njena kćerka ima napad, ali nije mogla da joj pomogne. Kako prenosi Miror, djevojčica, koja je željela da postane doktor, preminula je jer se predozirala ekstazijem, piše “Informer“.

Tragedija se dogodila prije godinu dana, a sada očajna majka apeluje na roditelje da paze na svoju djecu kada je riječ o društvenim mrežama i drogama.

Ona se prisjetila momenta kada se, kako je rekla, njen život raspao u komade.

– Nešto me je natjeralo da ustanem iz kreveta i provjerim šta radi. Ušla sam u njen sobu, otvorila vrata i vidjela kako ima napad. Hitna je brzo došla, pokušali su da je ožive, da učine da njeno srce opet radi, ali nisu uspjeli – rekla je majka.

Ona je navela da za smrt njene ćerke niko nije uhapšen, ali da će ona nastaviti da se bori sve dok ne nađe krivca.

Očajna majka rekla je i da je šokirana time što sve mlađa djeca uzimaju droge, i upozorila roditelje da ih bolje čuvaju.

NEWS: A year on from the death of 13-year-old Eboney Cheshire from Rainhill, police are appealing for information.

She died after consuming ecstasy, with traces found in a bottle that she was drinking from that evening.

Here’s her mum Kerry Williams: pic.twitter.com/TfXHwnYfqi

— Greatest Hits Radio Wigan & St Helens (@GHRWigan) December 3, 2019