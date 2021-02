Stižu snimke, ovako je izgledalo kad je Japan danas pogodio potres magnitude 7,1

Japan je danas pogodio snažan potres čija je magnituda, prema prvim infomacijama, 7,1 stupanj po Richteru, piše “Telegram“.

Potres je pogodio šire područje istočnog Japana, s epicentrom u blizini obale Fukushime. Tamo se prije deset godina dogodila nuklearna katastrofa nakon jakog potresa, odnosno tsunamija koji je uslijedio.

Mole građane da se premjeste na viša područja

Današnji potres osjetio se diljem Japana, pa tako i u Tokiju. Zasad još nema informacija o eventualnim žrtvama, no mnoga područja ostala su bez struje.

Vlasti kažu da trenutno nema opasnosti od tsunamija, no ipak mole građane koji su blizu obale da se premjeste na viša područja.

Dok se čekaju informacije o stanju u Fukushimi, građani diljem Japana objavljuju snimke trenutka kad je potres pogodio.

Japan faced earthquake magnitude 7.1 level and look at this TV reporter he is still shooting.. brave

