Jak zemljotres pogodio glavni grad Armenije, ljudi izašli na ulice

Prema prvim informacijama vidljiva je materijalna šteta na objektima, ali trenutno nije poznato ima li povrijeđenih ili stradalih.

Stanovnici Jerevana nakon potresa su izašli na ulice kako bi se sklonili na sigurno u slučaju novih zemljotresa, prenosi “Klix“.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar naveo je kako je epicentar bio 13 kilometara od glavnog grada Armenije, na dubini od dva kilometra.

Na snimcima koji stižu, vidljiva su oštećenja na stambenim objektima.

A 4.7 magnitude #earthquake occurred near #Yerevan. The epicenter is 12 kilometers from the capital. pic.twitter.com/4vcYiLed6Z

— Kingdom of Urartu (@UrartuKingdom) February 13, 2021