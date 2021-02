Radnici s Balkana posvađali njemačke parlamentarce

Prijedlog njemačke desničarske ekstremističke stranke AFD da se ukine Pravilo za zapadni Balkan za dovođenje Prijedlog njemačke desničarske ekstremističke stranke AFD da se ukine Pravilo za zapadni Balkan za dovođenje nekvalifikovane radne snage u Njemačku izazvao je otpor svih ostalih poslaničkih frakcija u Bundestagu, koje su jednoglasno najavile da će prijedlog odbaciti.

AFD želi da se ovo pravilo ukine da bi taj posao mogli dobiti njemački radnici, kao i da se prekine praksa da, kako tvrde, loše plaćeni balkanski radnici smanjuju plate u niskoplaćenim sektorima u njemačkoj privredi, pišu Nezavisne novine.

Wolfgang Strengmann-Kuhn, poslanik Zelenih, rekao je da je prijedlog AFD-a mješavina nepoznavanja ekonomije i netrepeljivosti prema strancima.

“Tipično za vas, u vaš prijedlog ste ugradili mržnju prema strancima, koju ste potkrijepili kvaziargumentima koji nemaju veze sa stvarnosti”, rekao je on i podsjetio na istraživanja nezavisnih instituta, koji su ocijenili da pravilo ne ugrožava domaću snagu, pomaže njemačkoj ekonomiji, ne dovodi do smanjenja plata i ne opterećuje socijalni sistem Njemačke.

Da ste to pročitali, škodilo bi vam jer tamo ima previše činjenica”, rekao je on.

Johannes Vogel iz njemačkih Liberala istakao je da je ovaj prijedlog raskrinkao lažnu zabrinutost AFD-a za više reda u oblasti useljavanja, kako bi pokušali oteti koji glas od glasača s političkog centra.

“Maske su danas pale jer crno na bijelo se ovdje pokazuje da je AFD protiv bilo kakvog useljavanja, čak i kada je ono nesporno u korist njemačke privrede. Njima nije do pravila o useljavanju nego da iskale svoja osjećanja prema državljanima BiH ili drugim ljudima s tog područja i to treba jasno reći”, rekao je Vogel.

Max Straubinger, poslanik bavarskog CSU-a, rekao je da je prijedlog AFD-a besmislen pošto on nije usvojen jer su to tražili balkanski radnici, već su to tražili njemački poslodavci, i podsjetio da prednost imaju domaći i evropski radnici.

“Bilo bi sjajno da ste pravilo prvo pročitali. Posao dobijaju radnici sa zapadnog Balkana koji su plaćeni u skladu s platom predviđenom za tu konkretnu branšu. To znači da 45-godišnji radnik s Balkana zaposlen u skladu s strukom mora biti plaćen 3.905 evra bruto, a ne kako vi brbljate da Balkanci pritišću plate njemačkih radnika na dolje”, rekao je on.

Daniela Kolbe iz SPD-a je rekla da je govor napisala prije nego što je čula izlaganje AFD-a.

“Naravno da ništa nisam morala mijenjati, jer su napisali sve što se moglo očekivati – sadržajno tanko, promašeno, a najviše od svega kontraproduktivno. I sami ste spomenuli da pravilo sadrži odredbu o prednosti za domaće radnike. Ili da to preformulišem, kako biste vi u AFD-u možda lakše shvatili – u tom pravilu domaći radnici imaju prednost, dakle niko njemačkim radnicima ne oduzima radna mjesta”, rekla je Kolbe. Podsjetila je da je prije uspostavljanja pravila kao prijedlog njene stranke njemački azilantski sistem bio preopterećen ljudima sa zapadnog Balkana koji su se željeli zaposliti u Njemačkoj.

Ona je citirala šefa njemačke građevinske branše, koji je rekao da bi bez radnika sa zapadnog Balkana ova branša ušla u krizu.

“Da li to želite? Poštedite nas vaših besmislenih stavova. Vi za naše radnike niste učinili ništa. Prestanite nam oduzimati vrijeme apsurdnim prijedlozima”, rekla je.

U narednoj parlamentarnoj fazi ovaj prijedlog ide u raspravu po odborima, a nakon toga će biti stavljen na konačno glasanje.

