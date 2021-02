Potresna svjedočenja Ujgura o silovanjima u kineskim logorima

Tursunay Ziyawudun (42) je jedna od preživjelih iz koncentracionog logora Ujgura u kojima su bile samo žene. Ona sada živi u američkoj državi Virginiji, a za Voice of America je pričala kako je trpjela brojna maltretiranja. Kako je kazala, tukli su je, silovali i seksualno zlostavljali u koncentracionom logoru u okrugu Kunes na sjeveroistoku Xinjianga 2018. godine.

Ziyawudun i njen suprug, koji je inače Kazahstanac, oboje porijeklom iz Xinjianga prvi put su se preselili u susjedni Kazahstan kako bi otvorili kliniku 2011. godine.

Međutim, u novembru 2016. godine, kada su se vratili u Kinu, lokalni zvaničnici u Xinjiangu su im oduzeli pasoše i u aprilu 2017. godine Ziyawudun su poslali u koncentracioni logor na “preodgoj”.

Nakon nekoliko sedmica Ziyawudun je puštena iz logora, a u junu 2017. godine vraćen je i pasoš njenom suprugu uz uslov da može na svaka dva mjeseca putovati u Kazahstan, a da ona ostane u Kini i bude “garancija” da će se on vratiti, prenosi “Klix“.

No, nakon što on nije došao u Kinu kako su zahtijevale tamošnje vlasti, a u martu 2018. godine, kao kazna zbog toga, Ziyawudun je po drugi odvedena u koncentracioni logor gdje je prisustvovala, kako je navela, najbrutalnijim i najnehumanijim seksualnim zlostavljanjima kako nje tako i svih žena koje su bile zajedno sa njom.

“Četiri puta sam bila odvedena u sobu za ispitivanje gdje su me tukli, zatim grupno silovali. Također, neke od žena koje su sa mnom odvedene u tu prostoriju nikada se više nisu vratile u svoje ćelije, a one koje jesu morale su šutjeti o onome što im se dogodilo”, ispričala je Ziyawudun.

Ziyawudun je provela devet mjeseci u logoru te je u decembru 2018. godine oslobođena, a sve zbog pritiska na kineske vlasti usljed kampanje koju je pokrenuo njen suprug u Kazahstanu.

Nakon svega, u septembru 2019. godine kineska vlada joj je dozvolila da putuje samo jednom mjesečno u Kazahstan kod supruga. Tu joj je odbijen zahtjev za azil, ali je uspjela ostati uz svoju porodicu uprkos tome što je bila u stalnom riziku od iznenadne deportacije u Kinu. U septembru 2020. godine, američka vlada joj je dozvolila da uđe u SAD.

Međutim, u koncentracionim logorima u Xinjiangu su silovani i muškarci, ispričao je to Abduweli Ayup (48) koji je inače lingvista po profesiji. Danas živi u Norveškoj, a proveo je 15 mjeseci u logoru zbog zagovaranja upotrebe ujgurskog jezika u školama u Xinjiangu.

Istakao je da je silovan tokom svog prvog ispitivanja, a kasnije je prisustvovao silovanju i drugih muškaraca koji su bili zatočeni u tom ozloglašenom mjestu.

“Nakon što nisam htio priznati da sam separatist i špijun SAD-a što nisam ni bio, a tjerali su me da to kažem, mučili su me elektrošokovima, a nakon toga sam premješten u zatvor gdje je dozvoljeno kineskim zatvorenicima da me siluju. Ta silovanja su vršena sistematski kako bi se Ujguri zastrašili i prisilili da priznaju nešto što nisu učinili”, kazao je Ayup.

Seksualno nasilje nad Ujgurima u Kini nije nova tema, kazala je Zubayra Shamseden, koordinatorica za informiranje u projektu za ljudska prava Uyghur sa sjedištem u Washingtonu.

Međunarodne grupe za zaštitu ljudskih prava procjenjuju da je više od milion Ujgura i drugih manjina koje govore grupom turkijskih jezika bilo u koncentracionim logorima u Xinjiangu od početka 2017. godine.

