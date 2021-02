Neznanje ili provokacija: “Sputnik V” RS predstavili kao državu

Ono što je interesantno jeste da su pored imena države stavljene i zastave istih.

Ništa ne bi bilo sporno da nije napravljena ogromna greška ili pak namjerna provokacija, gdje se bh. entitet RS prikazao kao država.

Naime, danas je u bh. entitetu RS-a počelo vakcinisanje protiv COVID-19 ruskom vakcinom “Sputnik V”.

Da li se radi o neznanju kreatora objave ili namjernoj provokaciji ostaje da se vidi.

Beating the RDIF’s own forecast, 26, not 25, nations have become part of the #SputnikV family by the end of this week. The world needs more safe and effective vaccines. At the #SputnikV team we are looking forward to welcoming new family members soon. pic.twitter.com/Th7Y0rOLZW

— Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021