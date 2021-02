Žena se smrzla na putu do kuće svratila do komšije na piće, policija je našla nedaleko od njenog doma

Naime, policija je pronašla ženu mrtvu ispred njene kuće u Doson Kriku u Britanskoj Kolumbiji oko 11 sati u nedjelju.

Istraga je utvrdila da je ona prethodne noći otišla u posjetu svom prijatelju i oboje su popili nekoliko pića.

– Napustila je rezidenciju oko 1 sat ujutro … i nažalost nije stigla kući – rekao je narednik RCMP-a Dejmon Verel. Temperature u tom području su pale na -41,8 stepeni ranije tokom nedjelje, a region je pod ekstremnim upozorenjem. Hladno vrijeme i stanovnici se pozivaju da preduzmu mjere predostrožnosti tokom putovanja, piše Njujork Post.

Inače, trenutne temperature u Kanadi u Britanskoj Kolumbiji su u velikim minusima, a u Doson Kriku kreću se od -25 do -28 ° C stepeni. Trenutno su najviše temperature u Britanskoj Kolumbiji 2,8 ° C, a najniže od -38,4 ° C na aerodromu Dis lejk.

Generalno, takođe je prilično hladno u cijeloj Kanadi, sa najvišom dnevnom temperaturom od 2,8 ° C u ostrvcima Sisters, BC, a najnižom od -44,5 ° C u Karmaksu, selu na Jukonu, prenosi “Alo!“.

