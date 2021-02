Schwarz-Schilling: Šteta je što Mostarci nisu birali kao Sarajlije, trebalo je glasati za Baraliju

U svom komentaru za Deutsche Welle ovaj bivši političar kaže kako u Mostaru nije bilo izbora od 2008., a SDA i HDZ su bili zadovoljni činjenicom da im izbori ne smetaju u njihovoj vladavini.

“Stanovnici Mostara imali su sjajnu priliku promijeniti situaciju nakon dugih 12 godina, osloboditi se, glasati za druge, nove ljude. Svi smo se nadali da će se dogoditi ono što se dogodilo na lokalnim izborima u Sarajevu ili Banjoj Luci. No, nažalost, građani Mostara nisu baš iskoristili ove izbore da omoguće promjenu. Hrvati i Bošnjaci većinom su ponovno izabrali svoje etničke grupe i sve je ostalo kako jest”, kazao je on.

Dok iz SDA i HDZ-a puno puta ističu kako se bez njih i njihovog dogovora izbori u Mostaru ne bi niti dogodili, on spominje Irmu Baraliju kao osobu bez koje se oni uopće ne bi dogodili.

“Treba dati svoj glas takvim ljudima usmjerenim ka budućnosti, onima koji će raditi za dobrobit svih, a ne samo za sebe. Građanska svijest u Mostaru još izgleda nije dovoljno razvijena da bi se moglo dogoditi ono što je uradilo Sarajevo. Također smatram da sporazum između HDZ-a i SDA nije u tome od neke velike pomoći i dobar putokaz ka boljoj budućnosti. Ali i to će sve doći vremenom, uvjeren sam”, kaže njemački demokršćanski političar. prenosi Klix

Ali, dok je Baralija dobila podršku građana za vijećnički mandat, kolega vijećnika iz nacionalnih stranaka, naravno, nije. Međutim, on je, kada je riječ o Mostaru, sebi dopustio i malo optimizma.

“Kada bi se dobrobit ljudi stavila ispred uskih stranačkih interesa, u cijeloj BiH, ne samo u Mostaru bi se živio normalan, lijep život vrijedan čovjeka. Ali to se gradi samo daljnjim razvojem demokracije, građanske svijesti, stalnim obrazovanjem, učvršćivanjem vladavine zakona. Za ovo će očito trebati vremena. Preduvjeti za promjenu vlasti u Mostaru su nažalost još uvijek klimavih nogu. Ipak, dugoročno, građani će doći do istog zaključka i poduzeti korake prema većim građanskim slobodama i boljem životu. Ali još uvijek nema zajedništva i to nije slučaj samo u Mostaru. Kad mlada generacija dođe na vlast i neopterećeni političari dođu na vodeće pozicije, kad se ne bude glasalo prema etničkom ključu, tada postaje moguć istinski, zajednički život u miru”, zaključuje Schwarz-Schilling

