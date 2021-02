Odnos Melanije i Trumpa pomalo je bizaran. Sad je otkrivena istina u koju će mnogi teško povjerovati

Iako se za brak Melanije i Donalda Trumpa nagađalo da je pred krajem i da samo što se nisu razveli, sada se pojavio izvor koji tvrdi da je njihov odnos zapravo jako blizak i srdačan, piše “Raport“.

Javnost je nekoliko puta svjedočila neugodnim situacijama između supružnika Trump, kao što je bilo Melanijino usiljeno smješkanje, čudne grimase ili trenutak kada ga nije htjela primiti za ruku, no njena bivša savjetnica i prijateljica Stephanie Winston Wolkoff tvrdi da je bivša prva dama dobro znala za koga se udaje.

“Trump je Trump”, izjavila je Stephanie gostujući u podcastu Hollywood Lifea, tvrdeći da je bez obzira na sve svaki član porodice Trump jednako podmukao i sebičan baš kao glava porodice Donald.

“Mislila sam da je Melania drugačija od ostalih. Međutim, nije, ali vjerovala sam joj, baš kao što su ljudi vjerovali Donaldu u nešto što im je iznova pričao. Morala sam na teži način naučiti da je i ona Trump”, otkrila je Stephanie i iz prve ruke ispričala detalje njihovog odnosa te dodala kako je slika u javnosti o njima zapravo potpuno pogrešna.

“Postoji to posebno razumijevanje među njima i način sagledavanja stvari. Vjerujem da je to njihov način pokazivanja naklonosti i prisnosti, da jedno drugom tako poručuju kako su divni i krasni. Bila sam jednom s njom u automobilu kada smo se vraćali u New York iz Washingtona, a Donald je bio na nekom skupu. Ona je uvijek bila ta koju je prvu nazvao, njegov prvi telefonski poziv, bez obzira na to gdje se nalazili. I prvo što bi ju pitao je njezino mišljenje i dojam koji je ostavio nakon pojavljivanja u javnosti. Kao da je želio dobiti njeno odobrenje. Nisam to tada shvatala, ali kada vidite njihov kontakt očima, način zavođenja, to sve govori”, zaključila je.

Zato prema njoj tvrdnje da je Melania zarobljena u nesretnom braku ili da se čak planira razvesti od Donalda sada kada više nije predsjednik SAD-a, nimalo ne drže vodu.

“O svemu razgovaraju otvoreno, ali strateški. Nema vrištanja, vikanja, tučnjave, barem ja tome nisam svjedočila nikada. Dakle, u njihovom odnosu za sve postoji strategija. To nije samo transakcijski brak, to je brak u kojem je baš sve planirano. Oni znaju svoju svrhu i cilj svega što rade. Možda je to teško povjerovati, ali tako je”, izjavila je Stephanie.

Ona i Melania bile su saradnice i najbolje prijateljice 15 godina, a ona je nakon što je napustila Bijelu kuću i nju napisala i knjigu “Melanija i ja: Uspon i pad mog prijateljstva s prvom damom”.

Facebook komentari