“Dolazi uragan”: Stručnjak upozorava – pripremite se za virulentni soj covida-19

Vodeći infektolog u nedjelju je izjavio da će smrtonosniji, britanski soj covida-19 u SAD-u postati dominantni soj te da bi tu državi mogao pogoditi poput uragana, piše Guardian.

Ova zabrinjavajuća prognoza dolazi nakon što je broj slučajeva u SAD-u premašio 26 milijuna, a broj preminulih približava se brojci od pola milijuna, navodi Guardian. SAD je, nažalost, prvi prema broju umrlih od koronavirusa, sudeći prema podacima koje prikuplja istraživački centar za koronavirus pri Sveučilištu Johns Hopkins.

Epidemiolog Michael Osterholm, koji je bio u savjetodavnom odboru Joea Bidena nakon njegove pobjede na predsjedničkim izborima, a koji je i voditelj centra za istraživanje i politike infektivnih bolesti Sveučilišta Minnesota, Ameriku je upozorio da se pripremi za širenje virulentnog soja koronavirusa ovoga proljeća, prenosi Guardian.

“Nagli porast do kojeg će najvjerojatnije doći zbog novog soja iz Engleske vrlo vjerojatno će se dogoditi u idućih šest do 14 tjedana, rekao je Osterholm gostujući u NBC-ovoj emisiji Meet the Press u nedjelju ujutro.

Urgirao je da administracija ubrza planove da što prije cijepi što veći broj ljudi, bar s prvom dozom, posebice one starije od 65 godina kako bi izbjegla da novi sojevi dovedu do još veće krize. “Taj uragan dolazi”, rekao je Osterholm NBC-u.

Britanski premijer Boris Johnson već je upozorio da bi novi, britanski soj mogao biti i do 30 posto smrtonosniji od originalnog virusa.

