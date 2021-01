AstraZeneca će isporučiti dodatnih devet miliona doza vakcine za Evropu

Ona je na Twitteru napisala da će uz dodatne doze kompanija u Evropu isporučiti ukupno 40 miliona doza vakcine, prenosi “Klix“.

Prema njenim riječima, AstraZeneca će započeti isporuku vakcine sedam dana ranije nego što je to prvobitno planirano.

“Kompanija će, u isto vrijeme, proširiti proizvodni kapacitet u Evropi”, dodala je predsjednica Evropske komisije.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.

The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 31, 2021