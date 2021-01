Policija uhapsila više od 350 demonstranata koji traže oslobađanje Navalnog

Više od 350 osoba je uhapšeno u protestima na ruskom dalekom istoku i u Sibiru, saopćila je nadzorna grupa OVD-Info, a masovne demonstracije se očekuju u popodnevnim satima u Moskvi, St. Petersburgu i drugim gradovima evropskog dijela Rusije.

Nekoliko hiljada osoba okupilo se na protestu u Jekaterinburgu, četvrtom po veličini ruskom gradu, a demonstracije su održane i u pacifičkoj luci Vladivostok, u otočnom gradu Južno-Sahalinsk, i trećem po veličini gradu Novosibirsku, prenosi “Klix“.

Trinaest osoba je uhapšeno na protestu u u Jakurtsku, gradu u istočnom Sibiru gdje je izmjerena temperatura od minus 50 stepeni Celzijusa.

U Moskvi su se na hiljadu ljudi okupilo na Puškinovom trgu u centru grada prije najavljenog početka protesta.

Policija je putem svog sistema oglašavanja poručila demonstratima da se ne okupljaju zbog pandemije koronavirusa i upozorila ih da je protest nezakonit, prenosi AP.

Protests across Russia today in support of @Navalny

Video: dispersal of demonstration in Vladivostok https://t.co/aSVOpRHsFd via @OvdInfo #Russia pic.twitter.com/0orLmix5T7

