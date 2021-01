Bil Gejts primio prvu dozu vakcine protiv koronavirusa

Bil Gejts (Bill Gates) primio je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. Osnivač Microsofta je tu informaciju podijelio na društvenim mrežama. On se tom prilikom zahvalio svim ljudima koji su radili na pravljenju lijekova i vakcine protiv COVID-19.

– Jedna od prednosti moje 65 godine je ta što ispunjavam uslove za vakcinu COVID-19. Dobio sam prvu dozu ove sedmice i osjećam se sjajno. Hvala svim naučnicima, dobrovoljcima u istraživanjima, regulatornim tijelima i medicinskim radnicima koji su na prvoj liniji odbrane, a koji su nas doveli do ovog trenutka – rekao je u svojoj objavi na Twitteru američki milijarder koji je inače poznat kao pobornik vaksinisanja. prenosi “Avaz“.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

