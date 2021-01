Lady Gaga intonirala američku himnu na inauguraciji Joea Bidena

Pjevačica Lady Gaga je prije nekoliko minuta izvela američku himnu, prenosi “Klix“.

Emotivna američka pjevačica intonirala je himnu SAD-a, a okupljeni su je nagradili velikim aplauzom.

Odmah nakon njene izvedbe nastupila je i Jennifer Lopez, a nakon njenog nastupa zakletvu će položiti potpredsjednica SAD-a Kamala Harris.

Lady Gaga before singing the national anthem in Capitol Hill. (Jan. 20) pic.twitter.com/DZEfNJnxQv

— GAGAIMAGES (@gagaimages) January 20, 2021