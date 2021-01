Stigli su: Oči svijeta gledaju prema Wuhanu, kreće potraga koja bi mogla trajati godinama, a u fokusu su dvije sumnjive lokacije

Nakon višemjesečnih priprema desetero znanstvenika Svjetske zdravstvene organizacije stiglo je u Wuhan kako bi pokušali odgovoriti na ključno pitanje: odakle potječe virus koji je paralizirao svijet

Međunarodni tim znanstvenika Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u četvrtak je stigao u kineski grad Wuhan, kako bi započeo istragu o podrijetlu virusa SARS-CoV-2. Posjet je obavijen velom tajne, jer ni WHO, ni kineske vlasti ne otkrivaju što će znanstvenici tačno raditi i koje će lokacije istraživati. Iako će tim provesti oko mjesec dana u Wuhanu, potraga za izvorom zaraze će vjerojatno trajati godinama, piše AP.



U fokusu tržnica i laboratorij

Wuhan je odabran zato što je to prvo mjesto na kojem se novi koronavirus pojavio krajem 2019. Industrijsko i prometno čvorište a rijeci Yangtze s 11 milijuna stanovnika je zbog širenja zaraze bilo u potpunoj karanteni punih 76 dana. Velik broj pacijenata iz Wuhana imao je veze s tržnicom morskih plodova Huanan, a dugo vremena se smatralo kako je nulti pacijent, odnosno prva osoba zaražena virusom, prodavačica s te tržnice, prenosi “Net“.

Prije nego što otkriju je li to zaista točno, deseteročlani će tim morati provesti 14 dana u samoizolaciji. Naime, tokom njihova dolaska dva člana su zadržana u Singapuru, jer su antigenski testovi pokazali prisutnost antitijela na koronavirus. No, neće biti besposleni, jer će surađivati sa svojim kineskim kolegama putem videoveze. Nakon izlaska iz samoizolacije, trebali bi posjetiti spomenutu tržnicu Huanan, ali i Institut za virologiju.

Iako tržnica već neko vrijeme nije u fokusu epidemiologa, potencijalno zaraženi uzorci još uvijek mogu biti prikupljeni, a i svjedočanstva onih koji su radili ondje ili krenuli u suzbijanje zaraze, mogli bi dati neke odgovore. Uz to, Institut za virologiju u Wuhanu ima opsežnu arhivu genetskih sekvenci koronavirusa u šišmiša, koja je nastala nakon izbijanja SARS-a, 2003. godine. Znanstvenici SZO-a trebali bi dobiti na uvid sve podatke od tada naovamo.

Kinezi prikrivaju informacije

No, Kinezi su donedavno odbijali bilo kakvu mogućnost provođenja vanjske istrage. Šef WHO-a nedavno ih je kritizirao zbog dugotrajnih priprema za posjet. Nije zgorega spomenuti da su kineske vlasti početkom mjeseca znanstvenicima odbile odobriti ulazak u zemlju. Komunistička partija Kine drži informacije pod kontrolom te je izrazila zabrinutost zbog mogućih otkrića o širenju ili suzbijanju zaraze koja bi ih mogla izložiti oštrim međunarodnim kritikama, ali i, ponajprije financijskim, sankcijama.

Vlast je suzbila objavljivanje neovisnih izvješća o epidemiji, a podaci koji su izašli na vidjelo, vrlo su šturi. Ranija istraga AP-a otkrila je da vlada strogo kontrolira sva istraživanja te znanstvenicima izričito zabranjuje razgovor s novinarima. Državni mediji redovito izvještavaju o dokumentima koji sugeriraju da virus potječe s nekog drugog mjesta. Najavljujući posjet tima stručnjaka SZO-a, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian rekao je da će “traženje podrijetla virusa najvjerojatnije uključivati ​​više zemalja i mjesta”.

