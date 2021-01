Austrija najavila kad bi moglo početi otvaranje zemlje

Zatvaranje, koje je trebalo trajati do 24. januara, bit će produženo do 7. februara, što je, kako javlja agencija APA, rezultat večerašnjih razgovora Vlade u Beču i pokrajina. Od 8. februara uslijedit će postupno “otvaranje”, dok će ugostitelji, hoteli i organizatori različitih priredbi morati pričekati do kraja februara na takve mjere.

Pretpostavlja se da bi tada moglo krenuti i postupno otvaranje i većine ostalih evropskih država. Od 8. februara, ako to bude dopustila epidemiološka situacija, otvorit će se ponovo i sve trgovine, uslužne djelatnosti i muzeji, ali pod pooštrenim uvjetima, kao što su obaveza nošenja maski FFP2 razine zaštite i držanje distance koja će biti povećana s metar na dva metra. I nastava u školama će početi od 8. februara, a učenici će do tada ostati na učenju na daljinu, prenosi “Buka“.

