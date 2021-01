Evakuiran aerodrom u Frankfurtu, u toku policijska akcija

Kako navodi ovaj britanski list, na jednom snimku vidi se policajac kako upire pištolj u osobu na zemlji.

Kako se dodaje, masovna evakucija sprovedena je na terminalu 1.

Vlasti su potvrdile da je u toku policijska akcija, ali nije jasno šta je dovelo do haosa na aerodromu.

Prema navodima jednog njemačkog novinara, dvije osobe koje su ostavile kofer bez nadzora su zadržane u pritvoru.

@EmiratesSupport there is a mass evacuation at frankfurt Airport because of a gun threat. What does this mean for travelers? Will flights be delayed? Refunded? Will travelers get a hotel overnight? I was planning to fly to Dubai at 8:30 pic.twitter.com/ksp3QyWgox

— Cassandra Beyer (@cassi_xo_) January 16, 2021