Kćerka tajkuna skočila s bebom od pet mjeseci u naručju, nije im bilo spasa

Prema navodima lokalnih medija, ona i njena kćerkica Aier su poginule na licu mjesta.

Policija je saopštila da će obdukcija utvrditi uzrok smrti žene i njene bebe.

Nadležni istražuju da li je žena, za koju lokalni mediji tvrde da je kćerka jedinica tajkuna Lina Luoa, predsjednika kineske kompanije “Jinlin Real Estate”, navodno patila od postporođajne depresije, piše “Radio Sarajevo“.

“Žena i beba proglašene su mrtve na licu mjesta. Inicijalna istraga utvrdila je da su pale”, navela je policija u izveštaju, a prenosi News.com.au, pozivajući se na Daily Mail.

Lili Luo took her own life, as well as her 5 month daughter’s life on January 6th. Lili had reportedly been suffering with severe PostPartum Depression. #PostPartumDepression can impact any new mother, regardless of wealth or social status.https://t.co/fuRokAv9Cr

— Dr. Sharon Dekel (@Dr_Dekel) January 14, 2021