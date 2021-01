Ulice Washingtona sablasno praze, potpuna blokada Kapitola

Reporteri Reutersa zabilježili su prizore skoro potpune blokade Wahingtona. Na ulicama su postavljene barijere i policijska vozila koja su tu da bi spriječila da se ponove nemile scene od prošle srijede kada su Trumpove pristalice nasilno upale u Kapitol.

Zastupnički dom Kongresa danas je započeo raspravu o drugom pokušaju opoziva predsjednika Donalda Trumpa, prenosi “N1“.

Donji dom parlamenta u srijedu će prvo glasati o pravilima rasprave koja će uslijediti.

.@VaughnHillyard reports on National Guard being deployed to protect the Capitol ahead of second impeachment effort against Pres. Trump.

There "are more than 6,600 National Guardsmen and women on the ground here in the Washington, DC, area."https://t.co/gF1yUJoupP

— MSNBC (@MSNBC) January 13, 2021