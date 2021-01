Hiljade naoružanih ekstremista planiraju okružiti Kapitol i spriječiti Bajdenovu inauguraciju

Hiljade naoružanih ekstremista naklonjenih Donaldu Trampu (Trump) planiraju okružiti zgradu Kapitola uoči inauguracije Džoa Bajdena (Joe Biden), rekao je za CNN kongresmen Konor Lemb (Conor Lamb).

Na jučerašnjem brifingu govorilo se o novim sigurnosnim prijetnjama protiv američkih zakonodavaca i zgrade Kapitola, u kojoj su smješteni američki Senat i Kongres.

S njima nema pregovora

– Govorilo se o 4.000 naoružanih “patriota” koji će okružiti Kapitol i spriječiti demokrate da uđu u zgradu. Objavili su pravila kojima su dogovorili u kojim situacijama će pucati, a u kojima neće. Radi se, dakle, o organiziranoj grupi s planom. Posvećeni su onom što rade jer misle da su patrioti, govore o revoluciji – rekao je za CNN demokratski kongresmen iz Pensilvanije.

Naveo je i da s tim ljudima nema pregovora te da moraju biti uhapšeni i optuženi.

– Moraju biti zaustavljeni. Nažalost, to uključuje i predsjednika i to je razlog zbog čega on mora biti opozvan i smijenjen – rekao je kongresmen.

Brifing na kojem je učestvovao Lemb uslijedio je nakon što je u medijima objavljeno FBI-jevo upozorenje lokalnim i državnim policijama na proteste naoružanih ljudi, koji se planiraju u svih 50 američkih saveznih država, ali i u Vašingtonu,piše Avaz.

Istopit će se mnoge fantazije

Dva demokratska zastupnika, koji su bili na jučerašnjem brifingu naveli su kako su sigurnosne službe vrlo ozbiljne.

– Oni su jaki kad smo mi slabi. To je trenutak u kojem prevladava psihologija rulje. No, kad ih dočekaju odlučne snage sigurnosti, mislim da će se istopiti mnoge fantazije o onom što će se dogoditi kad dođu u Vašington – rekao je jedan od zastupnika.

