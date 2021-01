Potres je bio na dubini od 222 kilometra.

Epicentar zemljotresa bio je 37 kilometara od mjesta San Antonio de los Kobres, u provinciji Salta, prenosi “Radiosarajevo“.

Potres se, osim Argentine, osjetio u Boliviji, Čileu i Paragvaju.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.1 in Jujuy, Argentina 43 min ago pic.twitter.com/nU91LlS0a9

— EMSC (@LastQuake) January 10, 2021