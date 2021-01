Biden smatra da je dobro što Trump ne dolazi na inauguraciju

Biden je predstavivši članove koje izabrao za svoj kabinet u Delawareu, izrazio saučešće povodom stradanja policajca u američkom Kongresu te naveo kako odgovorni moraju polagati račun za to.

Upitan za navode o opozivu Trumpa nakon pomenutog upada u Kongres, Biden je kazao kako se fokusira na borbu protiv koronavirusa, vakcinaciju i ekonomiju.

”To ovisi od Kongresa, to je odluka koju će donijeti Kongres“, rekao je on.

Upitan za sigurnosne propuste tokom upada, Biden je kazao kako je potrebno pokrenuti istragu.

Jedno od pitanja odnosilo se i na najavu Trumpa da neće prisustvovati inauguraciji 20. januara.

”To što ne dolazi je dobra stvar, on je izvor sramote za državu“, rekao je Biden.

Također, upitan je i da li će potpredsjednik SAD-a Mike Pence prisustvovati polaganju zakletve.

”Bila bi mi čast vidjeti ga tamo“, rekao je Biden.

S druge strane, bivši predsjednici SAD-a Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton najavili su da će prisustvovati ceremoniji. “CNN“ je javio kako će bivši predsjednici sa suprugama Michelle Obama, Laurom Bush i Hillary Clinton prisustvovati inauguraciji.

Trenutno najstariji živi bivši predsjednik SAD-a Jimmy Carter (96) i njegova supruga neće prisustvovati ceremoniji zbog zdravstvenog stanja.

Trump je danas na Twitteru napisao kako neće prisustvovati inauguraciji Bidena, čime je prekinuo dugogodišnju tradiciju.

Biden je pobijedio na predsjedničkim izborima održanim 3. novembra 2020. godine.

